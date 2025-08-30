Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
DeepSeek entscheidet sich wieder für NVIDIA-Chips - Huawei-Kombi ohne Erfolg
Neues Bitcoin-Treasury-Unternehmen plant vor Börsengang Bitcoin-Käufe in Milliardenhöhe
August 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Urlaub und auf Reisen: Mit diesen Tipps wird das Smartphone zum perfekten Reisebegleiter
Suche...

SMI 998089 / CH0009980894

12’187.58
Pkt
-31.62
Pkt
-0.26 %
29.08.2025
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Wochenentwicklung 30.08.2025 02:17:00

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

29.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
29.08.25 Logo WHS Corsair Gaming Aktienanalyse - Starke Performance und neue Maßstäbe im PC-Markt
29.08.25 Marktüberblick: Fielmann-Aktie unter Druck
29.08.25 SMI tritt auf der Stelle
29.08.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Widerstände überboten
28.08.25 Julius Bär: 12.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf Nestle SA, Novartis AG, Cie Financiere Richemont SA, Swatch Group AG
28.08.25 Renditeoptimierung in Seitwärtsphasen: Reverse Convertible mit kurzer Laufzeit auf KI-Aktien
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’701.60 19.68 ISSMNU
Short 12’978.83 13.41 B1LSOU
Short 13’426.71 8.97 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’187.58 29.08.2025 17:30:41
Long 11’678.91 19.37 SHFB5U
Long 11’393.55 13.26 BK5S8U
Long 10’897.34 8.65 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Apple am 29.08.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Vormittag zu
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Tiefenrausch
Marvell-Aktie im freien Fall: Rekordumsatz kann nicht überzeugen - KI-Hype fehlt
RENK-Aktie zieht an: Triton trennt sich von verbliebenen RENK-Titeln
Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag im Ausverkauf
RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Rückgänge am Krypto-Markt: So notieren Bitcoin und Ethereum heute Vormittag

Top-Rankings

August 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
August 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im August 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Le ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 12’187.58 -0.26%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}