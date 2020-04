Kommt der Tesla-Cybertruck als Serienmodell verändert auf den Markt?

Nachdem E-Autobauer Tesla seinen futuristischen Cybertruck vorgestellt hatte, gingen schnell zahlreiche Vorbestellungen ein - von vielen Tesla-Fans wird das neue Modell sehnlichst erwartet. Doch sie müssen sich auf einige Änderungen gefasst machen.

• Elon Musk tauscht sich auf Twitter über Cybertruck aus• Hinweis auf Änderungen• Schrumpft das neue Tesla-Modell?

Unterhaltungen auf dem von Tesla-Chef Elon Musk favorisierten sozialen Netzwerk Twitter führten schon öfter zu interessanten Hinweisen und Neuigkeiten über kommende Tesla-Modelle. So auch beim Cybertruck. Zu dem futuristischen Pick-up wurde auf Twitter eine Frage gestellt, auf die der Milliardär sich eine Reaktion nicht nehmen liess.

Kommt Teslas Cybertruck verändert auf den Markt?

In einem Tweet wendeten sich wie so oft einige Twitter-User direkt an Elon Musk und hofften auf mehr Informationen zu dem jüngsten Modell. Ein Interessierter fragte gezielt danach, was die grössten Veränderungen am seriengefertigten Cybertruck im Vergleich zum Prototyp sein werden. Die Antwort des Tesla-Konzernchefs fiel pragmatisch aus: Er kündigte kurz und knapp etliche Änderungen an: Zum einen schrumpfe die Gesamtgrösse um drei Prozent. Zum anderen werde die Mittellinie flacher, während die Fensterschwelle höher liegen soll.

Reduced size by ~3%, center line is more level & lower window sill height - Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2020

In einer weiteren Reaktion auf die Nachricht eines Followers erklärte Musk ausserdem, der Cybertruck soll eine dynamische, eigens für ihn entwickelte Luftfederung erhalten, um "off-road" punkten zu können.

Es bleibt also spannend um das futuristische Tesla-Modell. Bleibt abzuwarten, welche Änderungen sich ausserdem bis zum geplanten Marktstart ergeben werden.

Redaktion finanzen.ch