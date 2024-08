KI-Kooperation angekündigt: Microsoft-Aktie gefragt und Palantir-Aktie klettert höher

• Palantir und Microsoft geben Partnerschaft bekannt• Behördliche Prüfung steht noch aus• Palantir-Aktie steigt und steigt



Wie Palantir am Donnerstag per Pressemitteilung veröffentlichte, wird das Software-Unternehmen eine Kooperation mit Tech-Gigant Microsoft eingehen.

Kooperation soll staatlichen US-Sicherheitsdiensten zugute kommen

Im Speziellen seien bedeutende Fortschritte in der bestehenden Partnerschaft, "um einige der fortschrittlichsten und sichersten Cloud-, KI- und Analysenfunktionen an die US-Verteidigungs- und Geheimdienstgemeinschaft bereitzustellen", gemacht worden. Das bedeutet, die Kooperation zielt darauf ab, die Effizienz und Genauigkeit von Analysen zu verbessern und somit zur Stärkung der nationalen Sicherheit beizutragen. Hierfür sollen die LLMs (Large Language Models) von Microsofts Azure OpenAI innerhalb von Palantirs AI Platform (AIP) integriert werden. Da die Systeme mit sensiblen und geheimen Daten gespeist werden, müssen die Dienste vor dem Einsatz noch durch Regierungsbehörden geprüft und genehmigt werden.

Palantir-CTO spricht von "grossem Schritt"

"Die Integration von Palantir- und Microsoft-Fähigkeiten in unseren nationalen Sicherheitsapparat stellt einen grossen Schritt in der Art und Weise dar, wie wir die Verteidigungs- und Geheimdienstgemeinschaften unterstützen können", wird Palantir-CTO Shyam Sankar in der Mitteilung zitiert. Des Weiteren freue man sich, der erste Industriepartner zu sein, "der den Microsoft Azure OpenAI Service in geheimen Umgebungen einsetzt."

Auch Deb Cupp, Microsoft America-Präsidentin meldete sich zu Wort: "Diese erweiterte Partnerschaft zwischen Microsoft und Palantir wird dazu beitragen, den sicheren und verantwortungsvollen Einsatz fortschrittlicher KI-Funktionen für die US-Regierung zu beschleunigen".

Palantir profitiert von Arbeit mit Regierungsbehörden

Palantir arbeitet seit langem mit US-Regierungsbehörden zusammen. So entwickelte das Unternehmen die Softwareplatform "Palantir Gotham", welche es Analysten vereinfachte, grosse Datenmengen verschiedener Herkunft zu sammeln, zu integrieren und auch zu analysieren. Mit dem Hype um künstliche Intelligenz geriet auch Palantir immer weiter in den Fokus und hat seine Bemühungen in diesem Sektor immer weiter ausgebaut. So wurde erst im April eine Kooperation mit Software-Riesen Oracle angekündigt.

So reagieren die Palantir- und Microsoft-Aktien

Nachdem die Palantir-Aktie dank der KI-Hoffnungen in diesem Jahr bereits um rund 70 Prozent steigen konnte, ging es am Donnerstag noch weiter nach oben. Das Papier gewann an der NYSE letztlich 11,25 Prozent auf 29,28 US-Dollar. Am Freitag ging es 2,49 Prozent auf 30,01 US-Dollar nordwärts. Mit dem Sprung über die 30-US-Dollar-Marke läge das Papier dennoch 50 Prozent unter seinem Allzeithoch von Januar 2021 bei 45 US-Dollar.

Bei der Microsoft-Aktie hielten sich die Ausschläge im Donnerstagshandel dagegen in Grenzen: Sie gewann an der NASDAQ schlussendlich 1,07 Prozent auf 402,69 US-Dollar. Am Freitag ging es weitere 0,83 Prozent auf 406,02 US-Dollar bergauf.

Redaktion finanzen.ch