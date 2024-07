Palantir als "Messi der KI": Analysten sagen Kursverdoppelung der NYSE-Aktie voraus

• Palantir-Aktie mit starker Kursentwicklung in 2024• Wedbush-Experten trauen der Aktie noch deutlich mehr zu• Andere Analysten weniger optmistisch

Rund 58,30 Prozent hat die Palantir-Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits zugelegt. Dass es in der vergangenen Handelswoche teilweise in einem schwachen Umfeld für Techaktien zu Gewinnmitnahmen gekommen war, dürfte sich aus Anlegersicht da verkraften lassen. Analysten zeigen sich von den langfristigen Aussichten von Palantir denn auch überzeugt - und verpassen der Aktie ein starkes Kursziel.

Zentrale Rolle bei der KI-Revolution

In einer Mitteilung, aus der "Investing" zitiert, trauen Experten von Wedbush Palantir zu, bei der KI-Revolution weiterhin eine zentrale Rolle einzunehmen. Zudem zeigen sich die Analysten überzeugt, dass sich die Ausweitung der Anwendungsfälle für die Palantir-Produkte als Haupttreiber für künftiges Wachstum erweisen dürften.

Dabei verweisen die Experten auf eine starke Nachfrage, die sowohl aus dem Privat- als auch aus dem Staatssektor nach den Palantir-Produkten im Bereich der generativen KI besteht. Die Technologien des Unternehmens würden Organisationen dabei helfen, ihre KI-Strategien zu beschleunigen, die Effizienz zu verbessern und betriebliche Vorteile zu erzielen, die über Chat-Anwendungen hinausgehen, heisst es bei Investing weiter. "Da die Ausgaben für KI immer mehr in den IT-Budgets ausmachen, da immer mehr Unternehmen lernen, wie man diese Technologie richtig implementiert, glauben wir, dass der Messi der KI, Palantir, in einer erstklassigen Position ist, um seine Pipeline weiter auszubauen, da das Unternehmen mehr Anwendungsfälle bietet", heisst es in der Wedbush-Mitteilung.

Kursziel offenbart grosses Aufwärtspotenzial

Die Wedbush-Experten unterstreichen ihre Ansicht eines starken Unternehmenspotenzials im KI-Bereich mit einer anhaltenden Outperformance-Bewertung und einem Kursziel von 35 US-Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau von 27,18 US-Dollar an der NYSE (Schlusskurs vom 26.07.2024) ergibt sich für die Analysten damit ein Aufwärtspotenzial von 28,7 Prozent. Im besten Fall, dem so genannten Bull Case, könnte es aber bis auf 50 US-Dollar nach oben gehen, glauben die Experten. Damit würde sich der Wert der Palantir-Aktie nahezu verdoppeln.

Palantir sei derzeit unterbewertet und werde vom Markt missverstanden. Das Unternehmen sei ein zentraler Akteur, der bereit sei, von der 1-Billion-Dollar-Welle der KI-Ausgaben zu profitieren, wobei weitere Anwendungsfälle entstehen würden, um kritische Branchenprobleme anzugehen und datengesteuerte Entscheidungen zu verbessern, heisst es aus der Mitteilung weiter. Palantir sei vor diesem Hintergrund eine attraktive Investitionsmöglichkeit.

Andere Experten weniger optimistisch

Während Wedbush also voll und ganz von dem KI-Potenzial von Palantir überzeugt ist, zeigen sich Analystenkollegen teils deutlich weniger bullish. Von 14 bei TipRanks gelisteten Experten, die die Palantir-Aktie bewerten, haben nur 3 ein "Buy"-Rating vergeben, fünf raten dazu, die Aktie zu halten, sechs weitere Experten haben dem Anteilsschein ein "Sell"-Rating verpasst. Auch das durchschnittliche Kursziel lässt eher auf eine bearishe Einschätzung der Aktie schliessen: Dieses liegt bei 22,42 US-Dollar und damit rund 17,51 unter dem aktuellen Kursniveau.

br> Redaktion finanzen.ch