Keine Bedenken: Analyst glaubt an weiteres Wachstum der NVIDIA-Aktie

• KI-Hype abgeschwächt, Chipwerte mit Rücksetzern• NVIDIA-Aktie dennoch vor weiteren Kursgewinnen• Bernstein-Analyst bleibt bullish

Verschnaufpause bei Halbleiteraktien

Der Hype rund um künstliche Intelligenz ist zuletzt etwas abgeebbt, was auch die Kursbewegungen diverser Halbleiterwerte widerspiegeln. Diese hatten den S&P 500 einige Monate deutlich outperformt, zuletzt hat sich das Bild jedoch geändert. Wie MarketWatch Bernstein-Analyst Stacy Rasgon wiedergibt, sei "dem Sektor in letzter Zeit etwas Luft entwichen". So liegt der PHLX Semiconductor Index, kurz SOX, mittlerweile sogar fast 600 Basispunkte unter dem marktbreiten S&P 500. Der SOX tendierte zuletzt auf 5'132,52 Punkten, seinen Höchststand in diesem Jahr hatte er im Juli bei 5'931,83 Punkten erreicht. Der S&P 500 steht daneben bei 5'722,26 Punkten, er hatte im Juli zwischenzeitlich mehr als 350 Punkte unter dem SOX notiert (Stand: Schlusskurse vom 25.09.2024). In letzter Zeit haben sich die beiden Indizes in Sachen Performance dann aber angenähert, der Trend hat sich sogar umgekehrt. Als Grund für diese Entwicklung nannte Rasgon gegenüber MarketWatch eine Verschnaufpause bei KI-Aktien.

NVIDIA-Rally noch lange nicht vorbei

Dennoch halt Bernstein etwa die NVIDIA-Aktie weiterhin für die beste Wahl in der Branche, wie MarketWatch berichtet. "Ja, die Zahlen sind so gut (und steigen schnell so stark an), dass sich Anleger Sorgen um die Nachhaltigkeit machen. Aber jetzt ist eindeutig nicht die Zeit zur Sorge", zitiert MarketWatch den Experten. Denn die Nachfrage sei weiterhin stark.

Die Bedenken einiger Anleger hält Rasgon für unbegründet: "Die Sorgen um die Margen erscheinen uns übertrieben".

An der NASDAQ hat sich die NVIDIA-Aktie seit Jahresbeginn um über 149 Prozent verteuert. Auch generell scheint das Stimmungsbild weiterhin gut, betrachtet man die Daten von TipRanks. Dort liegt das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 152,44 US-Dollar und damit mehr als 23 Prozent über dem aktuellen Niveau (Stand: 25. September 2024). Von insgesamt 42 Bewertungen empfehlen 39 Experten das Papier zum Kauf, während drei zum Halten raten. Verkaufsempfehlungen gibt es derweil aktuell keine.

"Wir denken, dass man immer noch dabei sein muss", lautet daher das Fazit von Bernstein-Experte Rasgon.



