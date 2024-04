Jim Cramer: Gelegenheit für Anleger bei NVIDIA trotz erwartetem Rückgang

• Mehrheit der Anleger erwartet laut Umfrage einen Rückgang• Jim Cramer: Anleger sollten keine Angst haben, sondern Rückgang begrüssen• Rücksetzer bietet möglicherweise Gelegenheit zum Einstieg bei NVIDIA

Eine Delivering Alpha Stock Survey von CNBC ergab, dass die Mehrheit der Anleger glaubt, dass es am Markt zu weit aufwärts gegangen ist, sodass nun ein Rückgang bevorsteht. Laut CNBC-Moderator Jim Cramer sei das jedoch kein Grund zur Sorge - Anleger sollten einen bevorstehenden Rückgang seiner Meinung nach sogar begrüssen.

Jim Cramer: Anleger sollten Rückgang begrüssen

Laut Jim Cramer sollten Anleger einem Rückgang am Aktienmarkt positiv entgegenblicken. Rückgänge seien zwar schwer vorherzusagen, doch laut dem Börsenkenner müssten sie passieren. Er vergleicht sie mit Regen und die Portfolios der Anleger mit Pflanzen. So wie Pflanzen den Regen brauchen, um zu wachsen, bräuchten die Portfolios zwischendurch Rückgänge am Aktienmarkt.

Anlegern empfiehlt Cramer, etwas Geld aufzubringen, um einen Rücksetzer für den Kauf von Qualitätsaktien zu günstigeren Preisen zu nutzen. "Ich denke, die Leute haben Recht, wenn sie hier einen Rückgang erwarten", so Cramer in seiner CNBC-Sendung Mad Money. "Aber das ist kein Grund, sich auf den Weg in die Berge zu machen. Stattdessen möchten Sie ein wenig Geld beschaffen, zusehen, wie sich der Markt ausdehnt - und dann Ihre Lieblings-Tech-Aktien kaufen, wenn sie fallen."

Daneben schlug Cramer vor, einen Teil der Turbulenzen auszusitzen und warnte davor, dass Anleger, wenn sie ständig versuchen, den nächsten Rückgang zu vermeiden, am Ende die nächste Rally verpassen könnten.

Cramer von NVIDIA überzeugt

Im Falle eines Rückgangs könnte sich laut Cramer für Anleger möglicherweise eine Gelegenheit bieten, um bei einer seiner Lieblingsaktien zuzuschlagen: NVIDIA. In diesem Jahr konnte die NVIDIA-Aktie an der US-Techbörse NASDAQ bereits um 80,63 Prozent zulegen und war zuletzt 894,52 US-Dollar wert (Schlusskurs vom 02.04.2024). Zwar sind manche Anleger so langsam womöglich vom Thema künstliche Intelligenz gelangweilt, während Experten rätseln, ob sich eine Blase rund um NVIDIA gebildet hat, doch Cramer ist der Überzeugung, dass die Zukunft "auf NVIDIA läuft". Und so erklärt er Anlegern: "Wenn Sie NVIDIA noch nicht besitzen, wissen Sie was? Sie stehen kurz vor einem Kauf". Und jenen, die bereits NVIDIA-Aktien besitzen, empfiehlt er, diese zu halten: "Und wenn Sie es bereits besitzen, bleiben Sie einfach dabei, denn es ist viel zu schwierig, es auszutauschen und dann auf dem richtigen Niveau wieder einzutauschen.", so Cramer.

Auch Analysten bewerten die Aktie mehrheitlich positiv. Bei TipRanks wurde die NVIDIA-Aktie in den letzten drei Monaten von 41 Wall Street-Analysten bewertet. Von diesen empfehlen 39 die Aktie zum Kauf, während das Papier zwei "Hold"-Ratings erhielt - das bedeutet insgesamt ein "Strong Buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 983,84 US-Dollar und damit 9,98 Prozent oberhalb des letzten Schlusskurses.

Redaktion finanzen.ch

