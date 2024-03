Statt Super Micro Computer-Aktie - Bei diesen vier KI-Aktien sieht Jim Cramer grösseres Potential

• Cramer zu Super Micro-Rally: "Das ist zu viel"• Börsenexperte empfiehlt andere KI-Aktien• Eine der Lieblingsaktien von Cramer: die Cadence Design Systems-Aktie

Der US-Börsenexperte Jim Cramer ist bekannt dafür, dass er sich mit seiner Meinung nicht zurückhält. In seiner "CNBC"-Sendung "Mad Money" äusserte er sich zuletzt auch zum vielbeachteten Bull Run der Super Micro Computer-Aktie, die dank des KI-Booms des Unternehmens von Rekordhoch zu Rekordhoch eilt. Der Hersteller von Servern für künstliche Intelligenz profitiert von einer enorm gestiegenen Nachfragesituation. Die Erträge von Super Micro sind dementsprechend ebenfalls enorm angestiegen.

Die Anleger reagieren euphorisch auf die neuen Aussichten: Das Papier vervielfachte sich seit Jahresbeginn, kürzlich knackte es sogar die 1'000-US-Dollar-Marke. Zum Vergleich: Vor einem Jahr pendelte die Super Micro-Aktie noch bei rund 100 US-Dollar. Als Lohn für die enormen Kurszuwächse der vergangenen Wochen befinden sich die Super Micro-Anteilsscheine neuerdings im prestigeträchtigen US-Aktienmarktindex S&P 500.

Cramer sieht Super Micro-Hype kritisch

Cramer schliesst sich der allgemeinen Begeisterung rund um die Aktie jedoch nicht an und rät bei den derzeitigen Kursen der Super Micro-Papiere von einem Kauf ab. In seiner "CNBC"-Sendung bezog er zu der Rally Stellung. "Das ist zu viel", kommentiert Cramer den Rummel rund um die Papiere des KI-Serverherstellers. Zwar seien die Zahlen unweigerlich gut, aber die Aktie sei nun deutlich zu weit gelaufen, meint der 69-Jährige. Das Kurspotenzial sei mittlerweile ausgeschöpft.

Diese Aktien empfiehlt Cramer stattdessen

Andere KI-Papiere hält Cramer für aussichtsreicher. Angesichts seiner immer wieder betonten Vorliebe der NVIDIA -Aktie sieht er diese Tipps aber nur als "Zusatzinvestition" im KI-Bereich. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass Cramers Wohltätigkeitsfonds "Cramer's Charitable Trust" NVIDIA-Aktien hält. "Wenn Sie wirklich etwas kaufen müssen, das eine Zusatzinvestition zum führenden KI-Chiphersteller NVIDIA ist, dann denken Sie daran, dass dann eher Dell und AMD als Konkurrenten, oder aber Cadence Design Systems ist, die ich übrigens mag", sagte Cramer. "Ich mag all diese Unternehmen mehr als Super Micro." Als einen vierten KI-Gewinner, den Cramer für aussichtsreicher als Super Micro hält, nennt der Fachmann den erst seit dem 14. September 2023 an der NASDAQ notierten Elektrochip-Hersteller Arm Holding

Cramer von Cadence-Aktie begeistert

Cadence Design Systems ist sicherlich das Unternehmen von den vier Cramer-Tipps, das Börsianern am wenigsten bekannt sein dürfte, werden AMD, Arm und Dell doch immer wieder in den häufig anzutreffenden Listen der KI-Profiteure aufgelistet. Das kalifornische Unternehmen Cadence ist jedoch keineswegs eine kleine Nummer, vielmehr weist Cadence eine Milliarden-Marktkapitalisierung auf und ist einer der grössten EDA-Software-Anbieter der Welt. Cadence liefert zudem generative KI-Anwendungen für die Halbleiterentwicklung und ist deshalb ein ernstzunehmender Profiteur des laufenden Tech-Booms.

Selbst in herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten profitiert das Unternehmen von langfristigen Trends wie Elektromobilität, Hyperscale-Computing, 5G und dem Internet der Dinge (IoT). Der CEO Anirudh Devgan hebt hervor, dass der Beginn des KI-Zeitalters eine entscheidende treibende Kraft des Unternehmens ist. Cadence setzt auf softwaregesteuerte generative KI-Technologien, die dazu beitragen, Effizienzsteigerungen sowohl auf Chip- als auch auf Systemebene zu realisieren. Diese Technologien ermöglichen es, manuelle Aufgaben zu automatisieren und tragen somit zur fortschreitenden Entwicklung in der Branche bei, wie das "Traderfox"-Magazin schreibt. Entsprechend positiv fällt auch der Ausblick des Unternehmens aus, zuletzt schraubte Cadence seine Jahresprognose nach oben.

KI-Aktien im Höhenrausch

Cramer ist jedoch nicht der einzige Investor, der von den Wachstumsaussichten von Cadence überzeugt ist: An der NASDAQ-Technologiebörse befindet sich die Cadence-Aktie seit Monaten im Aufwind und markiert quasi wöchentlich ein neues Rekordhoch. In diesem Punkt weist Cadence grosse Ähnlichkeiten mit den anderen drei anderen KI-Lieblingen von Cramer auf: Auch die Papiere von Arm, AMD und Dell legten in den vergangenen Monaten eine Mega-Rally hin. Die Anleger reagieren damit auf die beeindruckenden Gewinnzahlen der Unternehmen. Jedoch verteilen sie mittlerweile auch eine gehörige Portion an Vorschusslorbeeren, die die KI-Aktien in den kommenden Monaten mit stetig steigenden Erträgen untermauern müssen. Eine wachsende Anzahl an Experten zeigt sich denn auch zunehmend skeptisch, manche wie der ehemalige Aktienportfoliomanager Cam Hui sprechen gar von Blasenbildungstendenzen. Nicht so Cramer: Er sieht zumindest für die KI-Titel NVIDIA, AMD, Arm, Dell und Cadence noch viel Luft nach oben.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.