Jefferies sieht zahlreiche Gesundheits-Aktien als mögliche Corona-Gewinner

Die noch immer grassierende Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Doch nicht alle Sektoren sind von der Krise gleichermassen betroffen. Insbesondere in der Gesundheitsbranche sind durch die Pandemie auch Chancen entstanden. Das Analysehaus Jefferies hat in diesem Sinne zusammengetragen, welche Aktien aus der Healthcare-Branche zu den Gewinnern gehören - und welche zu den Verlierern.

• Corona-Krise belastet Unternehmen weltweit• Gesundheitsbranche gespalten in Gewinner und Verlierer• Unternehmen mit Fokus auf Ambulanz, Diagnostik und Tests zählen zu Profiteuren

Die Welt hat die Corona-Krise noch immer nicht durchgestanden. Auch wenn in vielen Ländern die restriktiven Kontakteinschränkungen inzwischen zurückgefahren werden, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der globalen Pandemie dennoch deutlich zu spüren. Und auch an den Aktienmärkten bleibt die Volatilität hoch. Gebannt wartet die internationale Gemeinschaft auf einen Durchbruch in Sachen COVID-19-Impfstoff, bislang bleibt dieser jedoch noch aus.

Jefferies nimmt den Gesundheitssektor unter die Lupe

Unternehmen weltweit leiden aufgrund der coronabedingten Beschränkungen unter enormen Umsatzeinbussen, die ihnen trotz weitreichender staatlicher Finanzspritzen weiter schwer zu schaffen machen. Dabei sind insbesondere konsumorientierte Unternehmen wie die Touristik- oder die Reisebranche betroffen, aber auch die Industrie ist aufgrund einer zusammengebrochenen Nachfrage unter grossen Druck geraten. Doch die Coronakrise bringt nicht nur Verlierer hervor. Insbesondere im vielbeachteten Gesundheitssektor konnten sich einige Pharma-Unternehmen als Profiteure der Corona-Katastrophe etablieren. Nun hat auch die US-Investmentbank Jefferies den Sektor genauer unter die Lupe genommen und in einem "MarketWatch" vorliegenden Bericht mit dem Titel "Globaler Gesundheitssektor nach COVID: Wer profitiert?" die Ergebnisse der Profiteure und Verlierer zusammengefasst. Dieser wurde am 11. Mai in gemeinsamer Arbeit der Gesundheitsexperten in den USA, Australien, Europa, Japan und Indien erstellt und für Kunden zur Verfügung gestellt.

Verschiedene Faktoren ausschlaggebend für die Zukunft der Gesundheitsunternehmen

Ausschlaggebend für die Auswahl der verschiedenen untersuchten Unternehmen war die Fähigkeit dieser, Trends in der Gesundheitsbranche zu antizipieren, noch bevor die globale Corona-Pandemie in diesem Jahr ihren Lauf nahm. Dabei scheiden insbesondere die Konzerne gut ab, die sich auf "Ambulanz, diagnostisches Testen und das Nutzen von Big Data" konzentrieren würden, wie es in dem Bericht heisst. Auf der anderen Seite stehen die Unternehmen, die auf die stationäre Behandlung von Patienten ausgerichtet seien und in diesem Zusammenhang auch eher anlageintensiv wären, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Altenheime. Aber auch Unternehmen, die durch den Einzelhandel Umsatz erzielen, wie zum Beispiel der Pharmagrosshändler Walgreens Boots Alliance, zählen durch den Nachfrageeinbruch zu den Verlierern der Coronakrise. Neben Walgreens landeten auch CVS Health Corp., Anthem Inc., Henry Schein Inc. und Patterson Cos. Inc. auf der Jefferies-Liste der potenziellen Corona-Verlierer.

Auf der anderen Seite dürften zahlreiche Gesundheitsaktien auf lange Sicht von der Corona-Krise profitieren. Hier erklärt Jefferies dies mit einem gesteigerten Bedarf an vorhersagender Diagnostik und Telemedizin sowie einem Umbruch bei der Technologie, die im Gesundheitsbereich genutzt wird. Darüber hinaus dürften auch Firmen zu den Gewinnern gehören, die sich auf die Pflege von Personen zu Hause konzentrieren. Doch auch in Krankenhäusern und Kliniken sieht Jefferies eine wachsende Nachfrage nach Behandlungen und Eingriffen. Auch der Bereich der "Krankheitsüberwachung" und ambulanten Pflege dürfte nach Meinung der Experten stärker nachgefragt werden.

Das könnten laut Jefferies die Corona-Gewinner sein

So zählt die Gewinnerseite des Berichts von Jefferies mit zwölf Unternehmen auch deutlich mehr Nutzniesser als Verlierer. Zu den Profiteuren gehören: Thermo Fisher Scientific, Danaher Corp., Bio-Rad Laboratoires Inc., Hologic Inc., DexCom Inc., Teladoc Health Inc., Cerner Corp., Centene Corp., LHC Group Inc., Encompass Health Corp, Amedisys Inc. und Perrigo PLC.

Demnach werden die kommenden Bilanzen der Corona-Gewinner und -Verlierer zeigen, wie stark COVID-19 Einfluss auf Umsätze und Gewinne hat - positiv wie negativ.

Redaktion finanzen.ch