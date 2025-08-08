Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
IPO/Thyssen-Marinesparte TKMS soll Mitte Oktober an die Börse

thyssenkrupp
9.33 CHF 2.86%
DOW JONES--Thyssenkrupp rechnet damit, dass die Marinesparte TKMS Mitte Oktober an die Börse gehen wird. Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung, auf der das Vorhaben beschlossen werden soll, sagte Thyssenkrupp-Vorstand Volkmar Dinstuhl, aktuell rechne man mit einer Eintragung in das Handelsregister Mitte Oktober 2025. Unmittelbar im Anschluss erfolge dann die Börsennotierung der TKMS AG und Co. KGaA in Frankfurt.

Die Thyssenkrupp-Aktionäre sollen zuvor für jeweils 20 eigene Aktien 1 TKMS-Aktie in ihr Depot gebucht bekommen. Insgesamt 49 Prozent der Anteile werden handelbar. Der Mutterkonzern Thyssenkrupp behält mit 51 Prozent die Mehrheit. Mit der gesellschaftsrechtlichen Konstruktion als AG und Co. KGaA sichert sich Thyssenkrupp den beherrschenden Einfluss auch dann, wenn die Beteiligung bis auf 30 Prozent fällt.

Eine Sicherheitsvereinbarung mit der Bundesregierung für das Rüstungsunternehmen TKMS soll nach den Worten von Dinstuhl bis Ende September abgeschlossen werden. Sie sieht unter anderem ein Vorkaufsrecht des Bundes bei Verkäufen von mehr als 5 Prozent des TKMS-Kapitals vor. Ausserdem soll der Bund ein Mitglied im zehnköpfigen Aufsichtsrat des Marinetechnikunternehmens stellen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2025 05:53 ET (09:53 GMT)

