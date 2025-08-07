IonQ-Aktie mit kräftigen Verlusten: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken

Für IonQ ist das zweite Geschäftsquartal 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie wurde ausgeweitet von 0,180 US-Dollar auf 0,7 US-Dollar je Anteilschein. Experten hatten zuvor ein Ergebnis je Aktie von -0,293 US-Dollar in Aussicht gestellt, damit schnitt IonQ schlechter ab als erwartet.

Der Umsatz lag daneben mit 20,694 Millionen US-Dollar über dem Vorjahreswert (11,4 Millionen US-Dollar) und über den Markterwartungen (17,2 Millionen US-Dollar).

Die IonQ-Aktie zeigt sich am Donnerstag an der NYSE zeitweise 3,40 Prozent tiefer bei 39,83 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch