|
02.10.2025 19:09:36
Investis verkauft Gros der PHM-Group-Beteiligung - Positiv für Reingewinn
Zürich (awp) - Die in der Westschweiz investierende Immobiliengesellschaft Investis löst mit einem Verkauf viel Geld, was sich positiv auf den Reingewinn 2025 auswirken wird. Konkret seien 73 Prozent der Beteiligung an der finnischen PHM Group TopCo Oy für 47 Millionen Franken verkauft worden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.
Aus der Transaktion ergebe sich ein Finanzgewinn von 11 Millionen Franken, der sich positiv auf den Reingewinn 2025 auswirken werde, so das Communiqué. Ausserdem könne auf diese Weise die Verschuldung weiter verringert und die Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Der LTV sinke auf unter 29 Prozent.
Investis trat das Segment Real Estate Services im Sommer 2024 an die finnische PHM Group TopCo Oy ab und übernahm im Gegenzug einen Minderheitsanteil am Unternehmen. Nun wird dieser zu Geld gemacht.
rw/tp
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ ntesa Sanpaolo
NEU✅ Howmet Aerospac
NEU✅ Iberdrola
inklusive Rebalancing:
❌ Cintas
❌ Munic Re
❌ Deutsche Telekom
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt knüpfte am Donnerstag nahtlos an seine Vortagesgewinne an. Auch am deutschen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der Dow zeigt sich verhalten. Die Börsen in Fernost legten am Donnerstag zu. In China fand feiertagsbedingt weiter kein Handel statt.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}