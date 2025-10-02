Investis verkauft Gros der PHM-Group-Beteiligung - Positiv für Reingewinn

Zürich (awp) - Die in der Westschweiz investierende Immobiliengesellschaft Investis löst mit einem Verkauf viel Geld, was sich positiv auf den Reingewinn 2025 auswirken wird. Konkret seien 73 Prozent der Beteiligung an der finnischen PHM Group TopCo Oy für 47 Millionen Franken verkauft worden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend.

Aus der Transaktion ergebe sich ein Finanzgewinn von 11 Millionen Franken, der sich positiv auf den Reingewinn 2025 auswirken werde, so das Communiqué. Ausserdem könne auf diese Weise die Verschuldung weiter verringert und die Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Der LTV sinke auf unter 29 Prozent.

Investis trat das Segment Real Estate Services im Sommer 2024 an die finnische PHM Group TopCo Oy ab und übernahm im Gegenzug einen Minderheitsanteil am Unternehmen. Nun wird dieser zu Geld gemacht.

rw/tp