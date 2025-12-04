|
04.12.2025 05:21:14
Indian Shares Open Higher Led By IT Stocks
(RTTNews) - Indian shares were flat to slightly higher on Thursday ahead of the Reserve Bank of India's interest-rate decision and policy guidance due on Friday.
The benchmark BSE Sensex was up 139 points, or 0.2 percent, at 85,245 in early trade, while the broader NSE Nifty index rose by 38 points, or 0.2 percent, to 26,023. TMPV, Tech Mahindra, Asian Paints, HCL Technologies and TCS all were up around 1 percent.
RailTel Corporation of India rose over 1 percent on securing a contract valued at Rs. 48.78 crore from the Mumbai Metropolitan Region Development Authority.
RVNL gained 1 percent after a Rs. 145-crore order win from Southern Railway.
Pace Digitek climbed 1.1 percent on securing an order worth Rs. 99.71 crore from Advait Greenergy Pvt Ltd.
Pine Labs advanced 1.4 percent on posting turnaround results for the second quarter. Indian Energy Exchange added 1 percent on reporting an 18 percent rise in monthly electricity trade volume for November.
Nector Lifesciences soared 14 percent on share buyback news.
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
