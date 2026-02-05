Helvetia Baloise-Aktie kaum verändert: Neuer einheitlicher Markenauftritt nach Fusion

Die Helvetia Baloise Holding führt im Zuge der Fusion der beiden Versicherer einen neuen, einheitlichen Markenauftritt für alle acht Ländereinheiten ein. Dabei wird die Wortmarke "Helvetia" mit der 2022 durch ein Rebranding modernisierten Farb- und Schriftwelt von Baloise verschmolzen.

Die neue Marke werde im Laufe des Jahres schrittweise in allen Märkten eingeführt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dabei gibt es auch finanzielle Aspekte, da die Wortmarke "Baloise" aktiviert und über die Zeit amortisiert wird. Daraus resultiere für 2026 ein vorgezogener Amortisierungsaufwand (nach IFRS) von insgesamt 1,0 bis 1,1 Milliarden Franken nach Steuern, was rund zwei Drittel der Gesamtsumme des Aufwandes entspreche.

Für 2027 bis 2030 dürfte sich dieser Aufwand dann auf 75 bis 125 Millionen pro Jahr belaufen, danach bis zur vollständigen Amortisation 2040 sollen es dann jährlich noch knapp 10 Millionen sein. Die Abschreibungen hätten keine Auswirkungen auf das operative Ergebnis, die Kapitalquote SST oder die Dividendenkapazität, heisst es.

Derweil seien seit dem Vollzug der Fusion weitere wichtige Meilensteine erreicht worden. Darüber werde dann am 15. April im Rahmen der Publikation der Jahresergebnisse orientiert.

Helvetia Baloise-Papiere notieren im Schweizer Handel an der SIX zeitweise 0,11 Prozent tiefer bei 200,18 Franken.

Basel (awp)