Handel in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus

Am Mittwoch verbucht der S&P 500 um 16:00 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 2.78 Prozent auf 5’434.97 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 41.039 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 2.50 Prozent auf 5’419.72 Punkte an der Kurstafel, nach 5’287.76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 5’465.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5’395.92 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 3.86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, mit 5’667.56 Punkten bewertet. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.01.2025, den Wert von 6’118.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.04.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’070.55 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7.39 Prozent. Bei 6’147.43 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Super Micro Computer (+ 13.80 Prozent auf 34.80 USD), Amphenol (+ 13.26 Prozent auf 74.47 USD), Wabtec (+ 9.55 Prozent auf 188.16 USD), VF (+ 9.26 Prozent auf 11.92 USD) und Williams-Sonoma (+ 9.19 Prozent auf 154.98 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Enphase Energy (-7.82 Prozent auf 49.25 USD), Otis Worldwide (-7.19 Prozent auf 91.84 USD), Newmont (-3.89 Prozent auf 52.42 USD), CME Group A (-3.83 Prozent auf 255.38 USD) und Cencora (-3.46 Prozent auf 276.38 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 10’278’431 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.630 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die First Republic Bank-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch