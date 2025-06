Handel in New York: S&P 500-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Um 18:00 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.60 Prozent auf 6’128.64 Punkte zu. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 47.011 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.351 Prozent auf 6’113.53 Punkte an der Kurstafel, nach 6’092.16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 6’107.27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’132.31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 2.66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’802.82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’712.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2024, wies der S&P 500 5’477.90 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 4.43 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’147.43 Punkten. 4’835.04 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 10.44 Prozent auf 42.09 USD), Freeport-McMoRan (+ 6.46 Prozent auf 44.30 USD), Albemarle (+ 6.09 Prozent auf 64.06 USD), McCormick (+ 4.85 Prozent auf 77.21 USD) und Incyte (+ 4.52 Prozent auf 70.60 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Equinix (-10.09 Prozent auf 741.16 USD), Iron Mountain (-3.30 Prozent auf 99.29 USD), Digital Realty Trust (-2.96 Prozent auf 167.16 USD), Abbott Laboratories (-2.61 Prozent auf 133.81 USD) und PayPal (-1.82 Prozent auf 61.94 EUR).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’678’081 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.114 Bio. Euro den grössten Anteil.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

