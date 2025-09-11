Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

Der FTSE 100 stieg am Donnerstagabend.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0.78 Prozent stärker bei 9’297.58 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.715 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.000 Prozent auf 9’225.39 Punkte an der Kurstafel, nach 9’225.39 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 9’225.39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 9’297.58 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.971 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’129.71 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8’864.35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8’193.94 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 12.56 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 9’357.51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’544.83 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell BAE Systems (+ 6.30 Prozent auf 19.48 GBP), Compass Group (+ 2.76 Prozent auf 26.10 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2.72 Prozent auf 22.62 GBP), Rolls-Royce (+ 2.18 Prozent auf 11.24 GBP) und Imperial Brands (+ 1.98 Prozent auf 31.86 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Ocado Group (-1.99 Prozent auf 3.00 GBP), M&G (-1.82 Prozent auf 2.53 GBP), Entain (-1.78 Prozent auf 8.60 GBP), Experian (-1.62 Prozent auf 38.32 GBP) und Flutter Entertainment (-1.30 Prozent auf 211.80 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 55’497’165 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214.706 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die WPP 2012-Aktie hat mit 5.93 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Taylor Wimpey-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.43 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

