Goldman Sachs: Immer mehr Hedgefonds drängen in Risikokapitalmarkt

Traditionell investieren Hedgefonds in börsennotierte Unternehmen, wogegen sich Risikokapital-Gesellschaften an riskanteren, nicht börsengelisteten Unternehmen beteiligen. Doch diese klassische Rollenverteilung wird zunehmend aufgelöst, vermeldet der US-Sender "CNBC" unter Berufung auf einen Bericht der US-Investmentbank Goldman Sachs.

Demnach hätte in den vergangenen Jahren die Teilnahme von Hedgefonds an privaten Finanzierungsrunden "enorm" zugenommen. Allein seit Jahresbeginn hätten sie an 770 privaten Deals teilgenommen - ein neuer Rekord - mit einem aggregierten Wert von 153 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2020 waren es nur 753 Deals mit einem Wert von insgesamt 96 Milliarden US-Dollar. Und in der Dekade vor 2010 hätten Hedgefonds durchschnittlich bei gerade mal etwas über 50 Deals pro Jahr teilgenommen, mit einem Peak von 117 im Jahr 2007. Die Tendenz ist also klar steigend.

Hohe Investitionsbeträge

Dabei fällt auf, dass die Anzahl ausserbörslicher Aktivitäten der Hedgefonds immer noch vergleichsweise gering ist - so hätten sie im bisherigen Jahresverlauf nur an vier Prozent aller privater Deals teilgenommen. Doch wenn man sich das Investitionsvolumen anschaut, ergibt sich laut Goldman Sachs ein ganz anderes Bild. So entfallen auf die Hedgefonds ganze 27 Prozent des Investitionsvolumens am Wagniskapitalmarkt. Daraus ist ersichtlich, dass sie überwiegend an grossen Deals partizipieren - etwa an schnell wachsenden Technologie-Unternehmen.

Drei Viertel dieses Kapitals kommt von gerade einmal zehn Hedgefonds. Tiger Global Management und Coatue Management beispielsweise treten aggressiv in einen Wettstreit mit Venture-Capital-Gesellschaften aus dem Silicon Valley. Solche Hedgefonds sind dazu in der Lage, grosse Geldsummen zu investieren. Ausserdem können sie es sich leisten, Finanzierungsbedingungen anzubieten, die sie zu harten Wettbewerbern für VC-Gesellschaften machen.

US-Unternehmen bevorzugt

Zwar investieren Hedgefonds dabei überwiegend in US-Unternehmen, jedoch habe der Anteil von APAC-Unternehmen (Asien-Pazifik-Raum) zugenommen. Dagegen sei das Interesse der Hedgefonds an ausserbörslichen Unternehmen mit Sitz im EMEA-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) relativ stabil geblieben.

Redaktion finanzen.ch