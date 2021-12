GM-Aktie letztlich wenig höher: General Motors hebt Gewinnausblick für 2021 an - JV soll Batteriematerialien herstellen

2021 werde nun ein Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit) in Höhe von rund 14 Milliarden Dollar (12,4 Mrd Euro) erwartet, gab der Konzern am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bekannt. Bislang hatte GM ein Ergebnis am oberen Ende der Spanne von 11,5 und 13,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Damit steht General Motors vor einem noch grösseren Gewinnsprung im laufenden Jahr als bislang erwartet - und das, obwohl ein Mangel an Computerchips die Autobranche seit Monaten schwer belastet. Allerdings setzen Hersteller wie GM angesichts der Engpässe eher auf den Verkauf grösserer und teurerer Autos wie Pick-up-Trucks und SUVs und weniger auf Kleinwagen. Bei den grossen Fahrzeugen sind die Gewinnspannen in der Regel höher, was sich positiv auf die Profitabilität auswirkt.

General Motors- und POSCO-JV soll Batteriematerialien herstellen

General Motors will in einem Joint Venture mit der südkoreanischen POSCO Chemical in die Herstellung von Batteriematerialien einsteigen. Wie der Detroiter Autokonzern mitteilte, wollen beide Konzerne zusammen in Nordamerika eine Fabrik errichten, in der "kritische Batteriematerialien für die Ultium-Elektrofahrzeugplattform von GM" verarbeitet werden sollen. Der Standort der Fabrik, die 2024 eröffnet werden soll, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, teilten die Unternehmen mit.

Beide Unternehmen unterzeichneten eine unverbindliche Absichtserklärung zur Gründung des Joint Ventures. Sie rechnen bald damit, endgültige Vereinbarungen abzuschliessen.

GM zufolge soll das neue Werk die Ultium-Cells-Produktionsstätten versorgen, die das Unternehmen zusammen mit LG Energy Solution in Ohio und Tennessee baut. Bis zur Mitte des Jahrzehnts seien zwei weitere Ultium-Cell-Werke in den USA geplant.

Die GM-Aktie gewann an der NYSE letztlich 0,26 Prozent auf 58,02 US-Dollar. Im Handelsverlauf hatte sie deutlich grössere Gewinne einstreichen können, die sie jedoch nicht verteidigen konnte.

NEW YORK / DETROIT (Dow Jones / awp international)