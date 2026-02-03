Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Millionen-Investition
|
03.02.2026 08:26:36
Givaudan-Aktie: Millionen-Investition in Duftstoffwerk in Mexiko
Der Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan plant den Bau einer Duftstoffproduktion in Mexiko.
Die neue Produktion für Duftstoffe wird in Pedro Escobedo im Norden von Mexiko Stadt, wo die Sparte "Fragrance & Beauty" von Givaudan bereits präsent ist, gebaut. Sie soll im Laufe des Jahres 2029 fertiggestellt werden und je nach Kundennachfrage eine Produktionskapazität von 20'000 bis 25'000 Tonnen jährlich aufweisen.
Mit den Duftstoffen würden nebst Mexiko auch andere Märkte in Mittelamerika, der Karibik und der Andenregion in Südamerika beliefert, hiess es weiter.
mk/to
Vernier (awp)
Analysen zu Givaudan AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
