Givaudan-Aktie: Millionen-Investition in Duftstoffwerk in Mexiko

Mit der neuen Mischanlage würden die industriellen Aktivitäten in Lateinamerika weiter ausgebaut, um so das Wachstum in der Region zu unterstützen, teilte Givaudan am Dienstag mit. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 110 Millionen US-Dollar.

Die neue Produktion für Duftstoffe wird in Pedro Escobedo im Norden von Mexiko Stadt, wo die Sparte "Fragrance & Beauty" von Givaudan bereits präsent ist, gebaut. Sie soll im Laufe des Jahres 2029 fertiggestellt werden und je nach Kundennachfrage eine Produktionskapazität von 20'000 bis 25'000 Tonnen jährlich aufweisen.

Mit den Duftstoffen würden nebst Mexiko auch andere Märkte in Mittelamerika, der Karibik und der Andenregion in Südamerika beliefert, hiess es weiter.

mk/to

Vernier (awp)