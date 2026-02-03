Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie

Givaudan-Aktie: Millionen-Investition in Duftstoffwerk in Mexiko

Der Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan plant den Bau einer Duftstoffproduktion in Mexiko.

Mit der neuen Mischanlage würden die industriellen Aktivitäten in Lateinamerika weiter ausgebaut, um so das Wachstum in der Region zu unterstützen, teilte Givaudan am Dienstag mit. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 110 Millionen US-Dollar.

Die neue Produktion für Duftstoffe wird in Pedro Escobedo im Norden von Mexiko Stadt, wo die Sparte "Fragrance & Beauty" von Givaudan bereits präsent ist, gebaut. Sie soll im Laufe des Jahres 2029 fertiggestellt werden und je nach Kundennachfrage eine Produktionskapazität von 20'000 bis 25'000 Tonnen jährlich aufweisen.

Mit den Duftstoffen würden nebst Mexiko auch andere Märkte in Mittelamerika, der Karibik und der Andenregion in Südamerika beliefert, hiess es weiter.

mk/to

Vernier (awp)

Was Analysten von der Givaudan-Aktie erwarten

30.01.26 Givaudan Neutral UBS AG
30.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
30.01.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

