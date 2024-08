Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Nachmittag nach

Die Givaudan-Aktie musste um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4'117,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'891 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 4'060,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4'138,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'488 Givaudan-Aktien.

Am 10.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4'396,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 6,78 Prozent Luft nach oben. Am 19.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'724,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 33,84 Prozent Luft nach unten.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 68,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,27 CHF ausgeschüttet werden.

Die Givaudan-Bilanz für Q4 2024 wird am 24.01.2025 erwartet. Am 23.01.2026 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 123,41 CHF je Givaudan-Aktie.

