NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Franken belassen. Analyst Charlie Bentley schrieb in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2025 von positiven Signalen für die Hersteller von Duft- und Aromastoffen. Allerdings deute sich ein Höhepunkt des Zyklus an. Finanziell gehe es den Unternehmen gut und Akquisitionen dürften der nächste Wachstumstreiber sein./bek/nas;