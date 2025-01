NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen für das Schlussquartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Franken belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe beim operativen Ergebnis seine Erwartung erfüllt und die des Marktes etwas übertroffen, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/nas;