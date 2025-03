FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller dürfte am 10. April über ein weiteres recht starkes Quartal berichten, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl;