NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" belassen. Die neuen US-Zölle beinhalteten einige Kostenrisiken für die europäischen Aromen- und Duftstoffehersteller, schrieb Analyst Edward Hockin in einem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Die operativen Ergebnisse (Ebitda) von Givaudan, Kerry und Symrise würden dadurch um etwa drei Prozent beeinträchtigt./gl/edh;