LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Givaudan von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 4200 auf 3750 Franken gesenkt. Sorge vor einer Normalisierung des Wachstums europäischer Inhaltsstoff-Zulieferer für die Konsumgüterbranche habe den Sektor zuletzt massiv belastet, schrieb Analyst Alex Sloane in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er nahm darin nun die Markterwartungen unter die Lupe und suchte nach interessanten Chancen. Er fand sie vor allem bei Novonesis und DSM-Firmenich. Givaudan glänze zwar durch Qualität. Deutlich zurückgehendes Wachstum, die unklare Nachfolge in der Führungsspitze sowie ein extremer Bewertungsaufschlag machten die Aktien aber unattraktiv./ag/tih;