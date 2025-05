Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester

Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 1.78 Prozent auf 23’992.50 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23’930.50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24’043.50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 22’368.00 Punkte. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 26.02.2025, mit 22’675.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18’700.00 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 20.18 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24’153.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18’821.00 Zählern erreicht.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Siemens (+ 2.99 Prozent auf 218.65 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.96 Prozent auf 184.30 EUR), Rheinmetall (+ 2.94) Prozent auf 1’836.00 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.68 Prozent auf 348.60 EUR) und Commerzbank (+ 2.19 Prozent auf 26.60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Porsche Automobil vz (-3.70 Prozent auf 35.13 EUR), Fresenius SE (-0.60 Prozent auf 42.89 EUR), Bayer (-0.22 Prozent auf 24.42 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.21 Prozent auf 569.60 EUR) und Symrise (+ 0.29 Prozent auf 104.85 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’826’773 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303.954 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch