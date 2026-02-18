|Personalie
|
18.02.2026 07:24:00
Georg Fischer-Aktie: Christopher Guerin soll in den Verwaltungsrat einziehen
Der frühere Nexans-CEO wird zur Zuwahl vorgeschlagen, das Gremium würde damit auf neun Mitglieder anwachsen.
Er war von 2018 bis Oktober 2025 Group CEO von Nexans. Vor dieser Ernennung habe er dort verschiedene Führungspositionen inne gehabt, so unter anderem für das Europa- und das Telekommunikationsgeschäft.
Zusammen mit der zu einem früherem Zeitpunkt vorgeschlagenen Wahl von Ton Büchner wird sich die Anzahl der Mitglieder im GF-Verwaltungsrat von sieben auf neun erhöhen.
Die Generalversammlung findet am 15. April 2026 statt.
gab/uh
Schaffhausen (awp)
