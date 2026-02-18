Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Personalie 18.02.2026 07:24:00

Georg Fischer-Aktie: Christopher Guerin soll in den Verwaltungsrat einziehen

Der frühere Nexans-CEO wird zur Zuwahl vorgeschlagen, das Gremium würde damit auf neun Mitglieder anwachsen.

Georg Fischer schlägt Christopher Guerin zur Zuwahl in den Verwaltungsrat vor. Der französische Staatsbürger (Jahrgang 1972) verfüge über umfangreiche internationale Führungserfahrung im globalen Industrie- und Infrastruktursektor, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Er war von 2018 bis Oktober 2025 Group CEO von Nexans. Vor dieser Ernennung habe er dort verschiedene Führungspositionen inne gehabt, so unter anderem für das Europa- und das Telekommunikationsgeschäft.

Zusammen mit der zu einem früherem Zeitpunkt vorgeschlagenen Wahl von Ton Büchner wird sich die Anzahl der Mitglieder im GF-Verwaltungsrat von sieben auf neun erhöhen.

Die Generalversammlung findet am 15. April 2026 statt.

gab/uh

Schaffhausen (awp)

