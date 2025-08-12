Geely Aktie News: Geely am Dienstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Geely zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 2,0 Prozent auf 2,10 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Hang Seng, der aktuell bei 24'906 Punkten steht. Die Geely-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,10 EUR aus. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,10 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5'400 Geely-Aktien umgesetzt.

Bei 2,35 EUR markierte der Titel am 27.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Geely-Aktie somit 10,28 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2024). Der derzeitige Kurs der Geely-Aktie liegt somit 137,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Geely-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,433 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Geely 0,330 HKD aus. Am 15.05.2025 hat Geely in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 HKD gegenüber 0,17 HKD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77.51 Mrd. HKD im Vergleich zu 56.92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 25.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 CNY je Geely-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Geely-Aktie

Volvo Car-Aktie trotzdem sehr fest: Tiefrote Zahlen bei Volvo Car

Tesla-Aktie tiefer: Deutscher Automarkt - Absatz bei VW, BMW und Mercedes steigt - Tesla schwächelt

BYD startet Preiskampf: Mai-Absatzzahlen im Fokus - Aktien von NIO, Li Auto & Co. gefragt