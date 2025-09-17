Galderma-Aktie: Galderma zeigt in Studie Auswirkungen des Lebensstils auf empfindliche Haut

In der Studie befasst sich der Hautpflegekonzern mit den Auswirkungen des modernen Lebens und der städtischen Umwelt auf empfindliche Haut.

Wie die Ergebnisse einer in China durchgeführten klinischen Studie unter realen Bedingungen zeigen, haben der moderne Lebensstil und Umwelteinflüsse einen erheblichen Einfluss auf Menschen mit empfindlicher Haut. Sie neigten in einem höheren Mass zu Entzündungen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Den Angaben zufolge ist dies die erste Studie ihrer Art wurde von der Global Sensitive Skin Faculty (GSSF) von Galderma durchgeführt.

Konkret wurde das Programm mit 150 Frauen aus China durchgeführt. Die Teilnehmerinnen waren zwischen 35 und 50 Jahre alt und in drei Gruppen eingeteilt: Frauen mit empfindlicher Haut in Städten, Frauen mit empfindlicher Haut in ländlicheren Regionen sowie Frauen mit unempfindlicher Haut in Städten.

Das Ergebnis: Wer in modernen, städtischen Umgebungen lebt, ist stärker von Luftverschmutzung, Stress und schlechtem Schlaf betroffen - und das zeigt sich auch in der Hautgesundheit.

Zug (awp)