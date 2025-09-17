|Hautkongress
|
17.09.2025 07:30:00
Galderma-Aktie: Galderma zeigt in Studie Auswirkungen des Lebensstils auf empfindliche Haut
Galderma hat Ergebnisse aus einer aktuellen Studie für den bevorstehenden Hautkongress EADV in Paris angekündigt.
Wie die Ergebnisse einer in China durchgeführten klinischen Studie unter realen Bedingungen zeigen, haben der moderne Lebensstil und Umwelteinflüsse einen erheblichen Einfluss auf Menschen mit empfindlicher Haut. Sie neigten in einem höheren Mass zu Entzündungen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.
Den Angaben zufolge ist dies die erste Studie ihrer Art wurde von der Global Sensitive Skin Faculty (GSSF) von Galderma durchgeführt.
Konkret wurde das Programm mit 150 Frauen aus China durchgeführt. Die Teilnehmerinnen waren zwischen 35 und 50 Jahre alt und in drei Gruppen eingeteilt: Frauen mit empfindlicher Haut in Städten, Frauen mit empfindlicher Haut in ländlicheren Regionen sowie Frauen mit unempfindlicher Haut in Städten.
Das Ergebnis: Wer in modernen, städtischen Umgebungen lebt, ist stärker von Luftverschmutzung, Stress und schlechtem Schlaf betroffen - und das zeigt sich auch in der Hautgesundheit.
Zug (awp)
Weitere Links:
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|11.09.25
|Schroders: KI, Energiebedarf und die CO2-Herausforderung
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid steht an: SMI vorbörslich mit leichtem Plus -- Asiens Börsen im Vorfeld uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt dürfte vor einem ruhigen Handelsauftakt stehen. In Fernost gibt es am Mittwoch keine einheitliche Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}