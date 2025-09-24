Galderma-Aktie auf grünem Terrain: Neue Daten zu Ästhetik-Portfolio für Schönheitskongress angekündigt

Dabei werde Galderma Daten aus dem Bereich der personalisierten oder auch der regenerativen Schönheitsbehandlungen vorstellen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an.

So kündigt das Unternehmen etwa neue Daten zu seinem Restylane-Portfolio an, das in der personalisierten Ästhetik eingesetzt wird. Dabei handelt es sich um Hyaluronsäure (HA)-Injektionsprodukte.

Zudem werde Galderma über die Fortschritte im Bereich der regenerativen Schönheitsbehandlungen berichten und über die Ansätze für Patienten informieren, die wegen medikamentenbedingter Gewichtsabnahme nach Lösungen suchen, ihr Hautbild zu verbessern.

Über die Ergebnisse von vier zulassungsrelevanten Studien aus dem READY-Programm werde Galderma ebenfalls Daten vorstellen. In diesem Programm wird der flüssige Neuromodulator Relfydess (Relabotulinumtoxin) etwa in der Behandlung von Zornesfalten oder auch Krähenfüssen eingesetzt.

Der Kongress wird zwischen vom 01. bis zum 03. Oktober in Dubai stattfinden.

Die Galderma-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 0,86 Prozent fester bei 140,90 Franken.

hr/dm

Zug (awp)