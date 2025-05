FTSE 100-Wert BAE Systems-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet BAE Systems Aktionären eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel BAE Systems am 07.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0.33 GBP je Aktie vereinbart. Damit wurde die BAE Systems-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 10.00 Prozent aufgebessert. Die Gesamtausschüttung von BAE Systems umfasst 937.00 Mio. GBP. Damit wurde die BAE Systems-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 9.33 Prozent erhöht.

BAE Systems- Ausschüttungsrendite im Blick

Via London beendete der BAE Systems-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 17.29 GBP. Heute wird das BAE Systems-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem BAE Systems-Papier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr 2024 verzeichnet die BAE Systems-Aktie eine Dividendenrendite von 2.87 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 2.70 Prozent betrug.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von BAE Systems via London 25.15 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 45.93 Prozent stärker zugenommen als der BAE Systems-Kurs.

BAE Systems- Dividendenaussichten

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0.36 GBP voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2.08 Prozent absinken.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie BAE Systems

BAE Systems ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 51.694 Mrd. GBP. BAE Systems verfügt über ein KGV von aktuell 17.69. Der Umsatz von BAE Systems betrug in 2024 26.312 Mrd. GBP. Das EPS belief sich derweil auf 0.65 GBP.

Redaktion finanzen.ch