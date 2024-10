NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BAE Systems von 1330 auf 1360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Lieferketten in der Luftfahrtbranchen stünden auch während der Berichtssaison zum dritten Quartal im Fokus, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Rolls-Royce ist ihr Favorit, Babcock erscheine mit Blick auf die Zahlenvorlage interessant und Safran stehe ganz hinten in ihrer Rangfolge. Das Kursziel für die Aktien des Triebwerksbauers MTU hob die Expertin angesichts des optimistischeren Unternehmensausblicks an./mis/ngu;