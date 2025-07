Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen nachmittags zu

Um 20:01 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.16 Prozent auf 20’644.81 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.122 Prozent fester bei 20’636.48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20’611.34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 20’495.14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’653.85 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0.753 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 10.06.2025, bei 19’714.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16’387.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18’647.45 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 7.07 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’653.85 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell JetBlue Airways (+ 11.82 Prozent auf 4.73 USD), Bassett Furniture Industries (+ 9.48 Prozent auf 18.60 USD), Expedia (+ 5.18 Prozent auf 185.21 USD), Cognex (+ 4.95 Prozent auf 34.97 USD) und Lattice Semiconductor (+ 4.59 Prozent auf 56.26 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Methode Electronics (-25.36 Prozent auf 7.68 USD), AXT (-14.96 Prozent auf 2.16 USD), Geron (-7.99 Prozent auf 1.33 USD), Modine Manufacturing (-7.71 Prozent auf 91.07 USD) und Autodesk (-7.21 Prozent auf 285.12 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20’269’220 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.387 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Park-Ohio-Aktie mit 5.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10.55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch