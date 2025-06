Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag leichter

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.42 Prozent leichter bei 21’627.47 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.529 Prozent stärker bei 21’834.49 Punkten in den Handel, nach 21’719.69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21’902.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 21’561.41 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0.714 Prozent. Vor einem Monat, am 20.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21’367.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2025, lag der NASDAQ 100 bei 19’677.61 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 20.06.2024, den Stand von 19’752.30 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 3.11 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22’222.61 Punkten. Bei 16’542.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Mondelez (+ 3.24 Prozent auf 68.50 USD), PayPal (+ 3.11 Prozent auf 60.98 EUR), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.40 Prozent auf 129.83 USD), Charter A (+ 2.23 Prozent auf 385.84 USD) und ON Semiconductor (+ 1.96 Prozent auf 53.29 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil AppLovin A (-4.58 Prozent auf 328.59 USD), KLA-Tencor (-2.62 Prozent auf 848.33 USD), Lam Research (-2.58 Prozent auf 89.86 USD), Cognizant (-2.57 Prozent auf 77.11 USD) und JDcom (-2.45 Prozent auf 31.71 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 31’908’488 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.101 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die JDcom-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.24 Prozent gelockt.

