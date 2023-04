Forscher nehmen Teslas Plaid-Antrieb unter die Lupe - So fällt das Urteil der Experten aus

• Tesla setzt auf innovativen Plaid-Antrieb• Deutsche Forscher sehen deutlichen Leistungsvorteil• Konkurrenz dürfte wohl nachziehen

"Aufgrund des begrenzt zur Verfügung stehenden Bauraums in Fahrzeugen sind Traktionsantriebe mit hohen Drehmomentdichten ein wesentliches Ziel der Maschinenauslegung im Automobilsektor. Um auf ein Mehrganggetriebe verzichten zu können und dennoch hohe Fahrzeugendgeschwindigkeiten zu erzielen, besteht zudem das Auslegungsziel einer hohen Motordrehzahl", erläuterten Maximilian Clauer und Andreas Binder von der Technischen Universität Darmstadt in einem kürzlich veröffentlichten Fachbeitrag.

In seinem Model S und Model X setzt der E-Auto-Pionier Tesla deshalb inzwischen auf den Plaid-Antrieb. Statt über zwei Motoren verfügen diese Fahrzeuge jetzt über drei mit nach Unternehmensangaben zusammen 1.020 PS. Zudem wurde die Antriebseinheiten neu entwickelt und setzt auf im Rotor "vergrabene" Permanentmagnete. Zur mechanischen Stabilisierung bei hohen Drehzahlen sind dafür üblicherweise Eisen-Stege im Rotor erforderlich, doch bei Tesla erhalten die Rotoren eine Kohlefaser-Hülle damit sie sich bei hohen Drehzahlen nicht zu sehr ausdehnen. Die Rotoren werden dazu unter extremer Vorspannung mit Kohlefasern eingewickelt. Dazu hat Tesla extra eine neuartige Maschine entwickeln lassen, die aus Deutschland stammt, wie Tesla-CEO Elon Musk in einem Tweet verraten hat.

Tesla Automation (Deutschland) built a specialized machine to wrap the rotor with carbon fiber at precise tension.



If too low, it would come loose at low temp, due to CTE differences. If too high, it would snap at high temp & rpm.