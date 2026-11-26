(RTTNews) - FirstGroup plc (FGP.L) announced on Thursday, that it has confirmed plans to launch a GBP 50 million share buyback programme following completion of its ongoing GBP 100 million repurchase initiative announced in June 2026.

The new programme, announced on November 17, will be conducted in two tranches of up to GBP 25 million each, with RBC Europe Limited handling the first tranche and Panmure Liberum Limited the second. The programme will be limited to 14.99 percent of FirstGroup's issued share capital when it begins.

The company has entered into non-discretionary arrangements with both financial firms to allow purchases to continue during close periods. Repurchased shares will initially be held in treasury before being cancelled, reducing the group's issued share capital. Treasury shares will carry no voting rights and will not be eligible for dividends.

The programme is expected to commence immediately after the existing GBP 100 million buyback is completed.

FGP.L is currently trading at GBP 233.60, up GBP 2.90 or 1.26 percent on the London Stock Exchange.