Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’992 -0.9%  SPI 16’671 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’599 -0.1%  Euro 0.9347 0.0%  EStoxx50 5’468 -0.1%  Gold 3’770 0.2%  Bitcoin 89’366 0.8%  Dollar 0.7938 0.3%  Öl 67.6 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Hold
Micron Technology-Aktie nach deutlicher Gewinnsteigerung sehr gefragt
Suche...
200.- Saxo-Deal
24.09.2025 10:54:40

EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 40,2 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 40,2 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 50,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,34 (zuvor: 4,32) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 04:54 ET (08:54 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Broadcom
✅ Microsoft
✅ Commerzbank

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:15 Zurückhaltung bleibt Trumpf
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Broadcom, Microsoft & Commerzbank mit François Bloch
06:17 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Seitwärts in der Schiebezone
23.09.25 Logo WHS D-Wave Quantum Aktie explodiert – was steckt hinter dem Quantenaktien-Hype?
23.09.25 Julius Bär: 10.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55% European) auf Apple Inc, QUALCOMM Inc, Micron Technology Inc
23.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
23.09.25 Marktüberblick: Autowerte unter Druck – Edelmetalle haussieren
22.09.25 Zukunftsperspektiven für Chemiekonzerne in einem wandelbaren Markt
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’519.83 18.46 S90BBU
Short 12’738.41 13.79 UUOSMU
Short 13’218.57 8.85 1CUBSU
SMI-Kurs: 11’992.03 24.09.2025 10:49:53
Long 11’499.78 19.67 B74SQU
Long 11’293.68 13.68 BEFSQU
Long 10’796.18 8.77 BCHSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Nachmittag schwächer
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Kursabschlägen
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Roche-Aktie
Goldpreis-Rally: Warum Goldman Sachs bis 2026 neue Rekorde voraussagt
SMI erleidet Verluste -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün
BAT Aktie News: BAT am Dienstagmittag schwächer
BASF-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die BASF-Aktie
Micron Technology-Aktie nach deutlicher Gewinnsteigerung sehr gefragt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}