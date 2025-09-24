EZB teilt bei siebentägigem Dollar-Tender 40,2 Millionen zu

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 40,2 Millionen US-Dollar an drei Banken zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatten vier Banken eine Summe von 50,5 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 4,34 (zuvor: 4,32) Prozent. Im März 2020 hatte die US-Notenbank mit fünf weiteren Zentralbanken, darunter die EZB, im Zuge der Pandemie-Krise vereinbart, die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität zu verbessern.

September 24, 2025 04:54 ET (08:54 GMT)