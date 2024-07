EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittag stärker

Im Xetra-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 12:28 Uhr 1,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 25'375 Punkten steht. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 9,13 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,95 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 265'330 Aktien.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 170,06 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,22 EUR am 17.06.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,28 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Am 22.05.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -13,28 Prozent auf 208.73 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240.69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte EVOTEC SE am 14.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,245 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

