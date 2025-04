TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.18 Prozent höher bei 3’589.58 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 617.469 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.353 Prozent fester bei 3’595.84 Punkten in den Handel, nach 3’583.19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’584.33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’610.01 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 5.45 Prozent zu. Vor einem Monat, am 25.03.2025, wurde der TecDAX mit 3’797.61 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der TecDAX auf 3’648.19 Punkte taxiert. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.04.2024, den Stand von 3’266.76 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 4.45 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’905.01 Punkte. Bei 3’010.36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 2.99 Prozent auf 38.52 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.05 Prozent auf 59.80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.01 Prozent auf 33.52 EUR), JENOPTIK (+ 1.78 Prozent auf 17.72 EUR) und Infineon (+ 1.76 Prozent auf 30.10 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-3.85 Prozent auf 31.49 EUR), EVOTEC SE (-0.93 Prozent auf 7.28 EUR), Bechtle (-0.88 Prozent auf 36.16 EUR), HENSOLDT (-0.86 Prozent auf 63.35 EUR) und freenet (-0.61 Prozent auf 35.56 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1’094’446 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 281.964 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Elmos Semiconductor-Aktie mit 10.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5.85 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

