NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Evotec von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 6,80 Euro gekappt. Benjamin Jackson betonte in seiner am Montag vorliegenden Analyse, eine strategische Neuaufstellung des Wirkstoffherstellers brauche Zeit. Dieser navigiere in einem Umfeld geprägt von Gegenwind und es sei unsicher, wann sich der Markt tatsächlich erholt./tih/ag;