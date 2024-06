EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im Xetra-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 8,60 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 26'357 Punkten steht. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,57 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 748'982 Stück.

Am 26.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 184,19 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,28 EUR fiel das Papier am 30.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 22.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -13,28 Prozent auf 208.73 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240.69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.08.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,164 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Aktien New York Schluss: Verluste

Wann kippt das Vertrauen der Investoren in Japan?