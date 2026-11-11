Euronext-Handel: CAC 40 mittags im Plus

Am Mittwoch erhöht sich der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext um 0.30 Prozent auf 8’303.50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.474 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0.576 Prozent fester bei 8’326.27 Punkten, nach 8’278.59 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’349.99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8’296.21 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 2.42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7’803.33 Punkte. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 8’714.94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8’156.23 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1.32 Prozent nach oben. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 344’405 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LOréal-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237.660 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch