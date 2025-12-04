|
04.12.2025 08:40:40
EUREX/Renten-Futures rollen in den März - Knapp behauptet
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures liegt bei 128,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,37 Prozent und das Tagestief bei 128,22 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 43.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 24 Ticks auf 112,32 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,65 Prozent. Händler rechnen mit Sondereinflüssen durch das Rollen in den neuen März-Kontrakt bis zum Verfall am Montag. Im März-Kontrakt gehen bereits 46.000 Kontrakte um.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 02:40 ET (07:40 GMT)
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
