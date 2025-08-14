|
14.08.2025 08:41:47
EUREX/DAX-Futures knapp behauptet
DOW JONES--Knapp behauptet bei sehr geringem Umsatz zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt verliert 60 auf 24.229 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.296 und das Tagestief bei 24.172 Punkten. Umgesetzt wurden bisher nur rund 800 Kontrakte. "Wegen der Berichtssaison stehen nur Einzelunternehmen im Fokus, der Index ist dann nur eine Resultante", sagt ein Händler.
