|
03.12.2025 08:28:40
EUREX/DAX-Futures bei wenig Umsatz leicht erholt
DOW JONES--Etwas erholt zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 48 auf 23.804 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.813 und das Tagestief bei 23.741 Punkten. Von Umsätzen sei diese Erholung aber nicht getragen, heisst es im Handel. Bisher gingen nicht einmal 800 Kontrakte um.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 02:28 ET (07:28 GMT)
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor Inflationszahlen etwas höher erwartet -- DAX vor festerem Start -- Anleger in Asien uneins - Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt könnte mit leichten Gewinnen in den Handel starten. An der deutschen Börsen wird vorbörslich auf ein leichtes Plus spekuliert. An den Börsen in Asien zeigen sich unterschiedliche Vorzeichen.