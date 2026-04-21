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21.04.2026 08:19:40
EUREX/DAX-Future mit kleinem Plus
DOW JONES--Der nächstfällige Kontrakt des DAX-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.15 Uhr um 59 auf 24.695 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.718 und das -tief bei 24.632 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 466 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 21, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)
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️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
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Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
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