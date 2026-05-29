USA und Iran angeblich vor vorläufiger Einigung: Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt pausierte die jüngste Rally am Donnerstag.

So vergrösserte der SMI seinen anfänglichen Verlust im weiteren Handelsverlauf und schloss am Abend 0,90 Prozent schwächer bei 13'504,76 Punkten.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI gaben deutlich ab und gingen mit Verlusten von 0,76 Prozent bei 19'084,30 Zählern bzw. 0,82 Prozent bei 2'147,18 Einheiten in den Feierabend.

Die elftägige Gewinnserie fand damit ein Ende. Dabei sind es insbesondere die defensiven Schwergewichte, in welchen Gewinne mitgenommen wurden. Der KI-Euphorie scheine zumindest für den Moment der Schnauf etwas ausgegangen zu sein, hiess es laut awp in Marktkreisen. Für Verunsicherung sorgten aber auch verschiedene Angriffe im Nahen Osten, die eher auf Eskalation denn Entspannung deuten.

Der Konflikt habe die anfängliche Schockphase überwunden, hiess es indes in einem Marktkommentar des Vermögensverwalters Candriam. Derzeit sei er von einer Abfolge wiederholter Eskalationen, teilweiser Deeskalationen und anhaltender Störungen geprägt. Die Ölpreise blieben zwar hoch, die Schifffahrtswege seien weiterhin beeinträchtigt und die Inflationserwartungen gestiegen. Die Aktienmärkte hätten sich jedoch weitgehend vom anfänglichen Schock erholt und würden nicht mehr automatisch auf jede geopolitische Schlagzeile reagieren. Würden sich die Hinweise auf eine Übertragung des Konflikts auf die globale Wirtschaft verstärken, könnte es zu einer Neubewertung der Risiken kommen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt blieben am Donnerstag skeptisch.

Der DAX konnte sich nach einem negativen Start im weiteren Verlauf nur vorübergehend ins Plus vorarbeiten, zum Handelsschluss stand dann wieder ein Abschlag von 0,34 Prozent auf 25'092,25 Punkte an der Kurstafel.

Die sich wieder verschärfende Auseinandersetzung im Nahen Osten hat den DAX am Donnerstag nicht übermässig beeindruckt. "Die Anleger in Frankfurt bleiben mit Blick auf Nahost in Lauerstellung und bauen trotz der wieder aufflackernden Angriffe auf ein konstruktives Verhandlungsergebnis", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets.

Das US-Militär hatte in der Nacht zu Donnerstag einen Bereich des Flughafens in der Hafenstadt Bandar Abbas im Landessüden attackiert, wie iranische Medien berichteten. Sechs Drohnen wurden nach US-Angaben abgeschossen. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte eine Militärquelle, wonach mehrere Schiffe die Meerenge mit abgeschaltetem Radarsystem passieren wollten. Warnschüsse der Revolutionsgarden hätten zwei Schiffe zum Umkehren gezwungen und die US-Angriffe ausgelöst. In Reaktion auf diese habe man die US-Luftwaffenbasis attackiert, von der die Schläge ausgegangen seien. Zudem wurden bei israelischen Angriffen im Libanon nach staatlichen Angaben erneut mehrere Menschen getötet.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich heute in Grün.

Der Dow Jones Industrial gewann zum Handelsstart minimal, rutschte anschliessend jedoch direkt ins Minus ab. Im Tagesverlauf wechselte er mehrfach die Richtung. Schlussendlich ging er minimale 0,05 Prozent höher bei 50'668,39 Punkten aus der Sitzung.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging knapp höher in die Sitzung und fiel danach ebenfalls direkt in die Verlustzone. Anschliessend konnte er jedoch Gewinne verzeichnen und den Tag 0,91 Prozent stärker bei 26'917,47 Zählern beenden.

Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Börsenbarometer NASDAQ 100 und NASDAQ Composite Index erreichten im Tagesverlauf Höchststände.

Für den Donnerstagshandel liess sich an der Wall Street ein teilweise wechselhafter Handel beobachten. Neue US-Militärschläge gegen den Iran belasteten die Stimmung und dämpften die Hoffnungen auf ein baldiges Friedensabkommen. Diese Entwicklungen spiegelten sich prompt in wieder anziehenden Ölpreisen wider, was die volatile Tendenz am Energiemarkt nach den deutlichen Verlusten des Vortages fortsetzte.

Wie das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf zwei US-Regierungsvertreter berichtete, haben Unterhändler der USA und des Irans eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen erzielt. Diese Informationen wurden inzwischen auch aus Branchenkreisen bestätigt. Damit der Deal rechtskräftig wird, steht allerdings noch die finale Genehmigung durch US-Präsident Donald Trump aus.

ASIEN

Die asiatischen Börsen steuern auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu.

So zieht der Nikkei 225 stellenweise kräftige 2,58 Prozent auf 66'360,31 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen 0,18 Prozent auf 4'106,11 Stellen.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Dort notiert der Hang Seng unterdessen 1,02 Prozent höher bei 25'262,40 Zählern.

Angesichts neuer Hinweise auf eine Lösung im Nahost-Konflikt geht es an den Börsen in Fernost aufwärts. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen.

Aus Teheran hiess es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Das meldete die den Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine dem Verhandlungsteam nahestehende Quelle.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires