SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Wie WhatsApp-Nutzer verhindern können, dass andere private Nachrichten mitlesen
Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen
Nestlé-Aktie im Fokus: Schweizer Behörde kritisiert Reaktion auf verunreinigte Säuglingsmilch
Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Fokus: Boujnah bringt Zusammenarbeit ins Spiel
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan
16.02.2026 06:08:42

EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.07 Uhr 30,0 Punkte auf 25.000,0. In den Handel gegangen war er mit 25.006,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.015,0 und das Tagestief bei 24.955,0 Punkten.

Umgesetzt wurden bisher 149 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)

2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace

inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Inside Trading & Investment

13.02.26 BNP Paribas: Warum Silber auf einmal sogar Gold übertrumpft
13.02.26 Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus
13.02.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke wieder unterboten
12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
12.02.26 Europa mit Rückenwind
11.02.26 2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch inkl. Rebalancing
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Gold, Öl & Co. in KW 7: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Tesla erzielt Durchbruch in der Batteriezellenproduktion - Impulse für die Aktie?
Analysten warnen: Gold und Silber entwickeln sich zunehmend zu Spekulationsobjekten
JENOPTIK-Aktie legt zu: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingebracht
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Bitcoin-Kurs-Prognose: Warum die 100.000-Dollar-Marke nur der Anfang einer neuen Infrastruktur-Ära ist
Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Siemens Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
