EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.07 Uhr 30,0 Punkte auf 25.000,0. In den Handel gegangen war er mit 25.006,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.015,0 und das Tagestief bei 24.955,0 Punkten.
Umgesetzt wurden bisher 149 Kontrakte.
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
