14.01.2026 05:51:39
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.50 Uhr um 31 Punkte auf 25.545. In den Handel gegangen war er mit 25.521 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.556 und das Tagestief bei 25.520 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 208 Kontrakte.
January 13, 2026 23:52 ET (04:52 GMT)
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: US-Börsen zum Handelsschluss im Minus -- SMI letztlich leichter -- DAX schliesst nach neuem Allzeithoch stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt gab im Dienstagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigte sich leichter. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.