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02.06.2026 08:18:42

EUREX/Bund-Future zieht an

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.11 Uhr um 46 Ticks auf 126,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,25 Prozent und das Tagestief bei 125,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 52.294 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 32 Ticks auf 109,76 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 115,86 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Fehlstart in den neuen Monat
01.06.26 Geopolitische Spannungen und ein möglicher Deal setzen Ölpreis unter Druck
01.06.26 SG-Marktüberblick: 01.06.2026
01.06.26 Nahost-Konflikt hält an
29.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Nvidia, Palantir Technologies
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28.05.26 Julius Bär: 22.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf ams-OSRAM AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’877.96 19.92 BLPSVU
Short 14’187.00 13.68 BRWSBU
Short 14’697.49 8.97 SPEBFU
SMI-Kurs: 13’305.40 01.06.2026 17:31:23
Long 12’743.74 19.63 BSUBWU
Long 12’457.97 13.75 S69BJU
Long 11’928.78 8.97 BWOSXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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